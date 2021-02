Le DG de la Radio : la Radio Algérienne a contribué dans la préservation du patrimoine culturel de la Casbah d’Alger

La Radio El Bahdja a organisé une journée ouverte autour de la Casbah d’Alger, à l’occasion de la célébration de la journée nationale de la Casbah, inscrite au patrimoine commun de l’humanité par l’UNESCO.

À cette occasion, une programmation riche et variée était proposée aux auditeurs, et des invités de marque ont animé plusieurs plateaux autour de l’histoire de ce patrimoine culturel et architectural.

Le directeur général de la Radio Algérienne, Mohamed Baghali, a souligné l’importance que la Radio Algérienne accorde à la préservation du patrimoine national, matériel et immatériel.

« Par l’organisation de cette journée ouverte autour de la Casbah d’Alger, on fait rappeler que l’histoire d’Alger n’est pas née d’hier, elle est millénaire et riche par son patrimoine et ses traditions », a déclaré, le DG de la Radio.

Baghali a ajouté que « la Casbah était au cœur de l’histoire algéroise, et elle est une carte d’identité prouvant l’apport de notre peuple dans l'enrichissement du patrimoine linguistique, sociologique et anthropologique de l’humanité ».

La journée ouverte s’est poursuivie avec la participation de plusieurs artistes et dans une ambiance festive au théâtre national Mahieddine Bachtarzi.