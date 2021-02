Azzedine Belkacem Nacer, expert en prospective : le nouveau découpage assurera la fixité des populations

La promotion des dix circonscriptions administratives du sud en wilaya est une nécessité impérieuse, sur le plan à la fois politique, organisationnel, économique et sociale, indique Azzedine Belkacem Nacer, Professeur des universités, expert en prospective, qui était, mercredi matin, l’invité de la rédaction de la Chaine 3 de la Radio Algérienne.

M. Belkacem Nacer se félicite que cette décision, attendue depuis 2015, soit prise puisqu’elle assurera une meilleure proximité, mais également une fixité des populations, notamment dans les localisé frontalières.

Selon ce dernier, «ce découpage à caractère stratégique», repend essentiellement à trois principaux objectifs dont le premier consiste à désenchevêtrer les compétences de l’état avec les collectivités, parce que, explique t-il, il y a un problème de compétence. « Il s’agit là d’une décentralisation réelle », ajoute t-il.

Le deuxième grand objectif du découpage, dit-il, c’est de réorganiser les opérations et le réseau déconcentré de l’état, qui existe pour l’instant, afin de mieux répondre aux nombreuses priorités qui sont affichées par l’exécutif. Il estime qu’un découpage territorial devrait porter l’action de l’Etat au niveau des localités concernées.

« Le troisième et denier objectif c’est surtout gagner en efficacité, et ce, par une bonne mutualisation des moyens et la solidarité intercommunal», indique t-il.

M. Belkacem Nacer signale que le nouveau découpage s’inscrit pleinement avec les démarches de la gouvernance territoriale, qui implique des arbitrages pour une efficacité sur le court, moyen et long terme. « Dès que vous parlez de découpage territorial, vous vous projetez sur le long terme. Donc, il y a un portage politique et technique très important», dit-il.

Pour dynamiser au mieux les activités dans ces régions, les nouvelles wilayas sont censées être dotées d’une nomenclature qui retrace les opérations d’investissement qui caractérise leurs localités. « Les walis et les sectaires généraux désignés vont assurer la transition afin de préparer le budget pour 2022. Ce n’est pas chose aisée parce que cela exige une analyse profonde pour la prise en charge du particularisme des localités et des programmes d’équipement et d’investissement qui sont nombreux », explique t-il.