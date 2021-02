Berkouk: « le risque de déstabilisation du monde arabe est réel »

L’invité de l’émission « Politis », le professeur politologue, Mohand Berkouk, a déclaré que « les perspectives pour les pays arabes qui ont connu le printemps de la déstabilisation, d’ici 5 à 10 ans, sont alarmantes » et que, l’avenir de ces pays ne serait pas vraiment confortable pour leurs citoyens.

Intervenant, mercredi, sur les ondes de la Radio chaîne 3, Berkouk estime que, pour les pays du printemps arabe, « les ingrédients de la discorde sont toujours là et, que les conséquences aussi, les perspectives d’ici 5 à 10 ans sont alarmantes », en ajoutant que « c’est une évidence que ces pays sont encore une victime de dépendance envers l’extérieur et l’avenir de ces États n’est malheureusement pas très positif ».

M. Berkouk, reviens sur la situation géopolitique de l’Algérie. Selon lui « on est dans une région très sensible et très convoitée », où le risque de déstabilisation reste réel.