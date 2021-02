Sélection algérienne de football : vers un match amical face à la Croatie en mars 2022

L'équipe nationale de football devrait affronter en amical son homologue croate, vice-championne du monde, en mars 2022, en cas de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, a appris l'APS mercredi auprès de la Fédération algérienne (FAF).

Cette éventuelle rencontre amicale, dont le lieu et les détails n'ont pas encore été abordés, devrait intervenir à un mois du tirage au sort de la phase finale du Mondial-2022 (21 novembre- 18 décembre), prévu en avril 2022.

Le projet d'un match amical entre l'Algérie et la Croatie ne date pas d'aujourd'hui, puisque les discussions avaient débuté en 2020, lors d'une entrevue tenue en octobre dernier à Zagreb entre le président de la Fédération croate (HNS) et ancien international Davor Suker, et l'ambassadeur d'Algérie en Croatie, Mokhtar Amine Khelif.

"Cette agréable rencontre avec le président Suker a permis de poser les fondements d'une future coopération entre les fédérations de football de nos deux pays, et je suis persuadé qu’il y aura des opportunités d’organiser une rencontre amicale entre les sélections nationales qui raffermira davantage les liens étroits entre nos deux pays et nos deux peuples", avait déclaré Mokhtar Amine Khelif à l'issue de cette entrevue.

Même son de cloche du côté de Suker, qui s'était "réjoui" de cet entretien avec le diplomate algérien, se disant enthousiaste à l'idée de "développer une coopération" avec ses "amis sportifs algériens".

Pas plus tard que ce mercredi, la FAF a annoncé la préparation d'une convention de coopération entre les deux fédérations.

A cet effet, le président de l'instance, Kheïreddine Zetchi, a reçu de son homologue croate le fameux maillot à damier rouge et blanc de la sélection croate, floqué de son nom.

"En signe de volonté des deux fédérations à asseoir une relation de coopération dans plusieurs domaines, comme la formation, le développement et l’expertise", indique la FAF dans un communiqué publié sur son site officiel.

