Sonatrach sera un des principaux acteurs dans le développement des énergies renouvelables

Sonatrach œuvrera en tant que partenaire au développement des énergies renouvelables, étant un des piliers devant garantir la sécurité énergétique du pays, indique Toufik Hekkar, Président-Directeur général de l’entreprise.

M. Hekkar assure que la compagnie pétrolière nationale veillera à garantir le niveau des réserves, de production et d'investissement dans le raffinage et les industries pétrochimiques et de transformation.

Evoquant le slogan choisi cette année pour la célébration du 50e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, "Ensemble pour garantir la sécurité énergétique", M. Hekkar dira que la sécurité énergétique et la responsabilité de tout un chacun, y compris le consommateur qui devra rationaliser sa consommation énergétique.

"Nous nous pourrons plus continuer dans cette courbe ascendante de la consommation. Les hydrocarbures ne peuvent pas non plus être la seule source énergétique, d'où l'importance d'investir dans les énergies renouvelables", a souligné le même responsable.