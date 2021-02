Pierre Galand appelle à la libération des prisonniers politiques sahraouis

Le président de la plateforme européenne de soutien au peuple sahraoui (EUCOCO) ,Pierre Galand, appelle la dame Haute commissaire aux droits de l'home de l'ONU et le Secrétaire général des Nations Unies, à intervenir auprès du Maroc pour la libération des prisonniers politiques sahraouis détenus en prison marocaines, victimes de la répression marocaine.

Lors de ses déclarations diffusées sur les ondes de la chaîne 3 de la Radio Algérienne, ce jeudi, M. Pierre Galand, declare : « Nous vous demandons, madame la haute commissaire aux droits humains, d’envoyer une délégation du haut-commissariat aux droits humains pour intervenir auprès des prisonniers politiques sahraouis détenus en prison marocaines », a-t-il souligné.

M. Galand a également fait appel au Secrétaire général des Nations Unies, d’agir et, de nommer un envoyé spécial, afin de mettre en œuvre les mécanismes et résolutions de l’ONU sur le conflit au Sahara Occidental, notamment en ce qui concerne le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.

Les prisonniers politiques sahraouis sont, selon de nombreuses ONG, «victimes de détentions arbitraires et illégales et leurs conditions de détention dans les prisons marocaines s'aggravent chaque jour en raison d'un risque élevé d'infection à Covid-19 et de mauvais traitements auxquels ils sont soumis par les autorités pénitentiaires marocaines ».