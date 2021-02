COVID-19: au moins 2.498.003 morts dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.498.003 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan annoncé jeudi par des sources officielles.

Plus de 112.512.890 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 69.052.600 personnes sont aujourd'hui considérées comme guéries.

Sur la journée de mercredi, 11.141 nouveaux décès et 432.248 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les Etats-Unis avec 2.337 nouveaux morts, le Brésil (1.428) et le Mexique (1.006).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 505.899 décès pour 28.336.188 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 249.957 morts et 10.324.463 cas, le Mexique avec 182.815 morts (2.060.908 cas), l'Inde avec 156.705 morts (11.046.914 cas), et le Royaume-Uni avec 121.747 morts (4.144.577 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 190 décès pour 100.000 habitants, suivi par la République tchèque (185), la Slovénie (183), le Royaume-Uni (179) et l'Italie (160).

L'Europe totalisait jeudi à 11H00 GMT 841.428 décès pour 37.032.495 cas, l'Amérique latine et les Caraïbes 667.824 décès (21.008.411 cas), les Etats-Unis et le Canada 527.688 décès (29.190.374 cas), l'Asie 254.426 décès (16.016.016 cas), le Moyen-Orient 103.221 décès (5.376.239 cas), l'Afrique 102.468 décès (3.857.182 cas), et l'Océanie 948 décès (32.173 cas).

APS