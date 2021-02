Egypte Int'l Art Fair : Diwaniya Art Gallery représente 4 artistes plasticiens algériens et étrangers

Quatre artistes plasticiens algériens et étrangers sont représentés par la galerie d'art algérienne « Diwaniya Art Gallery » à la deuxième édition de la foire d'art du Caire en Egypte, « Egypte Int'l Art Fair », prévu du 26 au 28 février.

Cette galerie fondée en 2020 représente les œuvres de la plasticienne algérienne Rachida Azdaou en plus de la Libanaise Ghada Zoughby, du Soudanais Rashid Diab, et de l'Egyptien Mohamed Ibrahim El Masry.

Les œuvres de ces artistes prennent part à cet événement aux côtés d'une centaine d'autres artistes arabes représentés par 17 galeries d'art égyptiennes, syriennes, jordaniennes ou encore émiraties.

La galerie d'art algérienne « Diwaniya Art Gallery » représente l'artiste Rachida Azdaou, diplômée des écoles des Beaux-arts d'Alger qui a d'abord travaillé dans l'enseignement à l'école d'architecture. Primée plusieurs fois en Algérie, elle est également illustratrice et photographe et expose ses œuvres en Espagne, en France, en Tunisie, en Italie ou encore au Canada.

Elle a signé « Suite d'interrogations électriques » et « Mémoire 2 » présentées en Espagne en plus d'avoir participé à de nombreuses expositions collectives dont « Regards reconstruits » présentée à Alger et à Bruxelles et « Artistes algériens, passerelles solaires ».

« Diwaniya Art Gallery » représente également l'artiste peintre libanaise Ghada Zoughby, le plasticien et universitaire soudanais Rashid Diab ainsi que l'artiste visuel et photographe égyptien Mohamed Ibrahim El Masry qui a connu un grand succès dans des pays d'Europe de l'Est et en Egypte.

Fondée en septembre 2020 par le plasticien algérien Hamza Bounoua, « Diwaniya Art Gallery » ambitionne de « représenter l'art algérien et des artistes étrangers dans différents événements d'envergure » et d'offrir à ces derniers une vitrine professionnelle sur la scène artistique internationale.

Cette galerie avait récemment participé à la version virtuelle de la foire d'art « Intersect 21 » de Chicago aux Etats-Unis avec les œuvres de six artistes algériens et étrangers dont Thilleli Rahmoune, Ali Boukhalfa, Mustapha Nedjai ou encore la Saoudienne Lulwah Al Homoud.

« Egypte Int'l Art Fair » est la première foire internationale d'art organisée en Egypte avec l'objectif de placer la scène artistique des pays arabes dans une plate-forme professionnelle visible et reconnue.