45e anniversaire de la proclamation de la RASD : Une délégation du Conseil de la nation prend part aux festivités

Une délégation parlementaire du Conseil de la nation prendra part aux festivités du 45e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), prévues samedi dans la wilaya sahraouie d'Aousserd, indique, vendredi, un communiqué de la chambre haute du Parlement.

Au programme de ces festivités, des interventions officielles des délégations participantes et des parades militaires et populaires ainsi que des activités culturelles et sportives pour mettre en exergue l'histoire et l'authenticité du peuple sahraoui.

La participation de la délégation parlementaire algérienne s'inscrit dans le sillage de "la réaffirmation de la position officielle algérienne de soutien aux peuples opprimés et de défense du respect du droit international et du droit des peuples à l'autodétermination".

Cette délégation, présidée par le vice-président du Conseil de la nation Ghazi Habri, est composée des membres Mohamed Nafaa Yahiaoui, Mohamed Salemi, Miloud Hanafi et Ilyes Achour.