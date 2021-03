Sanhadji salue la décision de maintenir les frontières algériennes fermées

En raison de l’apparition du nouveau variant britannique du COV-19 en Algérie, les frontières algériennes avec les pays voisins demeureront fermées jusqu’à nouvel ordre. Le professeur Kamel Sanhadji, a salué cette décision et souligne que c'est la meilleure solution pour lutter contre la propagation du Coronavirus (Covid-19).

Le président de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire, le Pr. Kamel Sanhadji a déclaré, au micro de la chaîne 3 de la Radio algérienne, que « la préservation de la santé des citoyens est une priorité. Il est plus que jamais conseillé, sage, de pouvoir contrôler et arrêter la propagation du nouveau variant ».

Cependant, le professeur estime que la solution la plus adéquate en ce moment est le maintien des décisions prises par le gouvernement. Dans le but de voir la situation s’améliorer et le nombre de cas contaminés se dégrader. Notamment, avec l’annonce récente de la découverte des deux (2) cas du variant britannique (Covid-19) en Algérie.

De ce fait, Pr Sanhadji pense que l’ouverture des frontières et la reprise des vols internationaux reste encore une décision précoce face au danger du nouveau variant. « Cette possibilité de contrôler et fermer les frontières extérieures, permet de maintenir un confinement de façon à ce que le variant soit arrêté », a-t-il conclu.