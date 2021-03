Athlétisme : la première journée élite et jeunes talents le 6 mars à Alger

La première journée élite et jeunes talents se déroulera le samedi, 6 mars au stade d'athlétisme Bateau-Cassé de Bordj El-Kiffen (Alger), a-t-on appris mardi auprès de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA), coorganisatrice de cette compétition avec la Ligue algéroise de la discipline (LAA).

Plusieurs épreuves (courses, sauts et lancers) sont inscrites au programme de cette compétition, ouverte aux catégories U18, U20 et seniors (messieurs et dames).

"Le dernier délai pour confirmer les engagements est fixé au vendredi 5 mars, à minuit", a encore précisé l'instance fédérale dans un bref communiqué, assurant que "passé ce délai, aucune confirmation ne sera prise en considération".

La deuxième journée Elite/Jeunes talents, elle, a été programmé le 20 mars courant, dans un lieu qui reste à déterminer.

Le dernier délai pour y confirmer l'engagement a été fixé au vendredi 19 mars, à minuit.

(APS)