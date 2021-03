Arkab : « L’Algérie prône la prudence et la vigilance »

La 14e réunion ministérielle de l'OPEP et non-OPEP, devant décider des niveaux de limitation de leur production pour le mois d’avril et les mois suivants, aura lieu ce jeudi. Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a rappelé que l’Algérie « prône la prudence et la vigilance et continue de surveiller le marché ».

« Les proportions de reprise sont toujours faibles pour ce premier trimestre 2021. L’Algérie prône la prudence et la vigilance et surveille le marché. Elle continue également à procéder avec des réductions bien mesurées et bien calculées pour pouvoir maintenir cet équilibre », a déclaré M. Arkab à la chaîne 3 de la Radio Algérienne.

Avant cette réunion, le ministre de l'Energie et des Mines a pris part mercredi aux travaux de la 27e réunion du Comité ministériel conjoint de suivi Opep et non-Opep (JMMC) consacré, entre autres, à l'examen des perspectives d'évolution du marché pétrolier à court terme.

« On verra les options qu’on va retenir. Va-t-on continuer à limiter notre production ou bien l’augmenter un peu ? Au jour d’aujourd’hui, le tôt de vaccination contre la Covid-19 a atteint 02% et 50% de la demande aérienne en matière de carburant est toujours en absence », a-t-il ajouté.

Sur le marché, les prix du pétrole sont repartis à la hausse. Le baril de Brent de la mer a gagné mercredi soir 2,19% à Londres, par rapport à la clôture de la veille, et a été côté à 64,07 dollars.