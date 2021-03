Sidi Oukal : la guerre contre l'occupant sera étendue jusqu'à la libération des territoires occupés

Le Secrétaire général du ministère sahraoui de la Sécurité et de la Documentation, M. Sidi Oukal a menacé, mercredi, d'intensifier les opérations militaires contre les retranchements des soldats de l'armée d'occupation marocaine le long du mur de sable, affirmant que "la guerre sera étendue jusqu'à la libération de tous les territoires sahraouis occupés".

"Les parades militaires organisées lors des festivités commémorant le 45e anniversaire de la Proclamation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), organisées samedi à Aousserd ne constituent qu'un simple échantillon des formations symboliques d'infanterie et des forces spéciales, et d'équipes de femmes sahraouies mobilisées au sein des rangs de l'armée sahraouie".

"Ces parades populaires et militaires n'ont pas montré tout le matériel militaire et les formations dont disposent l'armée sahraouie", a-t-il fait savoir, affirmant qu'elles sont la démonstration que la RASD est un Etat à part entière et que le peuple sahraoui est prêt à construire son Etat indépendant.

Il a, dans ce sens, mis en avant "l'opérationnalité de l'armée sahraouie et sa disponibilité à libérer l'ensemble de ses territoires occupées", soulignant que la "lutte armée se poursuivra sans relâche jusqu'à l'indépendance du Sahara Occidental".

"L'armée marocaine essuiera davantage de défaites", a-t-il juré, rappelant que depuis la violation abjecte de l'accord de cessez-le-feu le 13 novembre dernier, "les opérations militaires se poursuivent le long du mur de sable, ce qui revêt une grande importance du point de vue stratégique".

"La lutte armée se poursuit et l'armée marocaine peut s'attendre à davantage de défaites et de pertes", a-t-il poursuivi, soulignant que "les soldats marocains sont cachés dans des tranchées, sous les bombardements de notre armée, ne pouvant ni sortir, ni bouger, affaiblis psychologiquement et moralement".

Sidi Oukal a averti que les pertes de l'armée marocaine au Sahara Occidental "sont très importantes, mais le Makhzen les garde secrètes, par crainte d'une révolution interne qui attisera les problèmes auxquels le régime marocain est confronté, en raison de la normalisation avec l'entité sioniste, et en raison des "conditions économiques difficiles exacerbées par la pandémie de Coronavirus".

Dans le même contexte, il a déclaré que "l'armée marocaine subit des pertes depuis plus de trois mois, et nous la mettons au défi de les révéler".

Et d'enchainer: "ce n'est qu'un début. Les opérations à venir seront plus douloureuses à un point que le Maroc ne pourra plus dissimuler les pertes subies".

Le responsable sahraoui a évoqué l'opération qualitative de l'armée sahraouie, menée fin février, pour contrecarrer les tentatives du Makhzen d'ériger un nouveau mur, de par les pertes considérables subies par l'armée royale marocaine, dont la destruction d'un véhicule Toyota, d'une jeep et de deux bulldozers".

"Nous ne renoncerons pas à la lutte armée jusqu'à la libération de tous les territoires sahraouis occupés, quel qu'en soit le prix", a-t-il affirmé, rappelant que la violation de l'accord de cessez-le-feu par le Maroc dans la zone d'El-Guerguerat, en s'en prenant à des civils sahraouis désarmés, "est une aventure sur un terrain glissant dont le Maroc paiera le prix fort".

APS