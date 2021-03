Ligue 1 (17e J) : le derby MCA-CRB fixé au 12 mars

Le derby algérois entre le MC Alger et le CR Belouizdad, se jouera vendredi 12 mars au stade du 5-juillet, dans le cadre de la 17e journée du championnat de Ligue 1 de football, selon le calendrier des trois dernières journées de la phase aller, dévoilé mercredi soir par la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel.

Outre cette affiche tant attendue, trois autres rencontres se joueront vendredi 12 mars : Olympique Médéa - USM Bel-Abbès, JS Saoura - WA Tlemcen, CS Constantine - RC Relizane, alors que les six autres matchs se dérouleront le samedi 13 mars.

La 18e journée est programmée, quant à elle, moins d'une semaine plus tard (16-17 mars), et sera tronquée de quatre matchs : CR Belouizdad - USM Alger, JSM Skikda - ES Sétif, MC Alger - NC Magra, et USM Bel-Abbès - JS Kabylie, en raison de la participation du MCA, du CRB, de l'Entente, et de la JSK aux compétitions africaines interclubs.

La 19e et dernière journée de la phase aller se jouera dans son intégralité les 20 et 21 mars, marquée par le derby algérois entre le NA Husseïn-Dey et le MC Alger, au stade du 20-août 1955.

Le match USM Alger - JSM Skikda, fixé au samedi 20 mars, ouvrira cette ultime journée de la première partie de la saison, alors que les neuf autres rencontres sont programmées le dimanche 21 mars.

Par ailleurs, la LFP n'a programmé qu'un seul match en retard : CR Belouizdad - CS Constantine, fixé au lundi 8 mars au stade du 20-août 1955 d'Alger.