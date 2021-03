Hirak : nouveau vendredi de mobilisation citoyenne

Des citoyens sont sortis ce vendredi dans les rues de la capitale et dans d’autres régions du pays, pour un second vendredi de suite après le lundi 22 février, journée de célébration du deuxième anniversaire du Hirak, rapporte la Chaîne 3 de la radio nationale.

Au centre-ville d’Alger, et plus particulièrement à la rue Didouche Mourad et la Grande Poste, les manifestants ont scandé différents slogans appelant à « l’unité nationale, un Etat de droit, une Algérie nouvelle et une vie meilleure », indique la même source.

Vers 17h30, les citoyens ont commencé à quitter les lieux pour rejoindre leurs domiciles. À noter qu’un dispositif sécuritaire important a été mis en place pour sécuriser la marche et encadrer la manifestation dans plusieurs artères de la capitale.