L'ambassadeur du Vietnam à Alger rend hommage aux journalistes algériens victimes du crash de 1974 à Hanoï

L'ambassadeur de la République du Vietnam à Alger, M. Nguyen Thanh Vinh a rendu un hommage samedi aux 15 journalistes algériens décédés dans le crash aérien survenu le 8 mars 1974 à Hanoï, au Vietnam, faisant part de son intention de rendre visite aux familles des victimes en Algérie "en signe de reconnaissance envers ceux qui ont contribué au développement et à la consolidation des relations entre les deux pays".

Invité du forum Echaab à l'occasion de la commémoration du 47e anniversaire du crash de l'avion de 15 journalistes algériens au Vietnam, M. Nguyen Thanh Vinh a souligné "en dépit de l'ampleur de la tragédie survenue à l'époque, mais ce crash a contribué au raffermissement des relations entre les peuples algérien et vietnamien", faisant part de son intention de saisir l'occasion de cette commémoration pour rendre visite aux familles des victimes algériennes "en signe de reconnaissance envers ceux qui ont contribué au développement et à la consolidation des relations entre les deux pays".

Le diplomate vietnamien a relaté les faits et les circonstances du crash de cet avion qui transportait à son bord des journalistes algériens et 9 autres vietnamiens et trois membres d'équipage à Hanoï (Vietnam) le 8 mars 1974, lors de l'accomplissement de leur mission consistant à couvrir la visite officielle du défunt président Houari Boumediene dans ce pays.

L'avion militaire vietnamien avait décollé de l'aéroport international de Hanoï en direction de l'aéroport militaire, situé à une soixantaine de kilomètres de la capitale, mais avait trouvé des difficultés à atterrir.

Après s'être rendu compte que la piste d'atterrissage était trop courte, le pilote a essayé de reprendre de l'altitude mais l'avion qui volait déjà très bas a percuté violemment des arbres avant de prendre feu, ne laissant aucun survivant.

Le diplomate a ajouté que son pays avait érigé en octobre 2000 une stèle commémorative dans la ville de Hanoï, en hommage aux journalistes algériens qui avaient péri lors de ce crash tragique, citant une rue baptisée en hommage à cet évènement.

Mettant en avant la bravoure des Algériens lors de la guerre du Vietnam contre l'occupant français, M. Nguyen Thanh Vinh a déclaré :"les Algériens ont fait montre d'une bravoure, restée gravée dans la mémoire des Vietnamiens, car ces derniers ont refusé de nous combattre après avoir été recrutés de force par la France durant la guerre du Vietnam.

Les Algériens se sont opposés fermement à cette idée, certains ont même rejoint les rangs des Vietnamiens contre l'occupant français", a-t-il ajouté.

Le Vietnam était parmi les premiers pays à reconnaitre le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) en 1958, a-t-il rappelé.

Le diplomate vietnamien a exprimé, en outre, l'engagement de son pays au développement des relations économiques avec l'Algérie qui "ne sont pas à la hauteur des relations politiques bilatérales, de tout temps excellentes".

"L'économie du Vietnam a connu un progrès lors des dernières années par rapport au passé où le pays importait même du riz.

À partir de 1986, les politiques économiques adoptées ont été réorientées, car passant de la réalisation de l'autosuffisance à une politique basée sur l'exportation notamment en matière de produits agricoles", a-t-il assuré.

Pour rappel, l'ancien président de la République, Houari Boumediene avait accueilli, à l'aéroport d'Alger, les dépouilles des journalistes algériens décédés dans l'accident de l'avion vietnamien.

Il s'agit du journaliste Ahmed Abdellatif et du cameraman, Mohamed Taleb (APS), ainsi que Salah Dib, Abderrahmane Kahwadji, Mahmoud Midat, Mustapha Kaboub, Abdelkader Bouhmia, Mohamed Bekai, Laaredj Boutrif, Rabah Hannad et Sabti Mouaki (télévision algérienne), outre Mohamed Sahraoui, Tayeb Harkat, Djilali Djedar et Mohamed Attalah (presse écrite).

