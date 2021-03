Décès du journaliste Redouane Zizi: M. Belhimer présente ses condoléances à la famille

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer a présenté ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du journaliste Redouane Zizi, décédé, samedi, à l'âge de 60 ans.

"Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer a appris avec une profonde affliction la triste nouvelle du décès du journaliste du quotidien "Le Jeune Indépendant", Redouane Zizi", lit-on dans le message de condoléances posté sur la page officielle Facebook du ministère.

"En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Communication présente ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du défunt et à la corporation de la presse, priant Dieu le Tout puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de prêter à ses proches patience et réconfort".

Le journaliste Redouane Zizi est décédé, samedi, à l'hôpital spécialisé des maladies cardiaques de Clairval (Alger), à l'âge de 60 ans des suites d'un arrêt cardiaque.

Natif du quartier de Bab El-Oued et ancien journaliste et fondateur du quotidien "Le Matin", le défunt a rejoint le journal "Le Jeune Indépendant" où il a été responsable de la page culturelle pendant plus de dix années.

Le défunt a été inhumé, samedi après la prière d'El Asr au cimetière d'El Kettar à Alger.