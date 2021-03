Célébration du 8 mars : la CNMA ouvre son capital aux femmes rurales

Loin des habituels bouquets de fleurs et autres présents, la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) fait, cette année 2021, un cadeau inattendu, à la gente féminine.

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la CNMA, à travers ses structures régionales, ouvre son capital et offre 20 parts sociales à ses futures adhérentes parmi les éleveurs et agriculteurs.

Une belle opération marketing qui vise à sensibiliser les femmes rurales sur l'importance d’adhérer à la caisse de mutualité agricole, de partager le pouvoir de décision et de s’impliquer dans des actions réelles dans le monde agricole.

La CNMA table également sur la formation

De plus, la CNMA annonce le lancement de la « 7ème session de formation dédiée à la femme rurales, les agricultrices et les éleveuses », qui se tiendra à partir de ce lundi 8 mars, centre de formation et de services polyvalents "Dar El Fellah", situé dans la commune d'El Hamma, dans la wilaya de Khenchela.