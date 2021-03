CAN-2021 (5e et 6e journées): Ben Ayada convoqué par Belmadi

Le défenseur international algérien de l'ES Sahel, Houcine Ben Ayada, a été convoqué par le sélectionneur de l'équipe d'Algérie, Djamel Belmadi, pour les matches contre la Zambie et le Botswana, prévus les 25 et 29 mars dans le cadre des 5e et 6e journées des qualifications à la CAN-2021, annonce le club tunisien sur Facebook.

Ben Ayada (28 ans) a rejoint le club de la "Perle du Sahel" durant le mercato d'hiver après avoir résilié son contrat avec le Club africain, interdit de recrutement par la FIFA.

Le défenseur algérien a été dimanche l'artisan de la victoire des "Etoilés" avec deux passes décisives face à l'AS Soliman (2-0), pour le compte de la 16e journée de championnat.

L'Algérie affrontera la Zambie le 25 mars à Lusaka avant d'accueillir le Botswana le 29 mars au stade Mustapha-Tchaker de Blida.

L'Algérie (qualifiée) est en tête du groupe H avec 10 points devant le Zimbabwe avec cinq points.

Les "Zèbres" du Botswana ont quatre points tandis que la Zambie est lanterne rouge avec trois points.