Ligue 1 – Mise à jour : le CRB accroché par le CSC (1-1)

Le CR Belouizdad a été tenu en échec par le CS Constantine (1-1), ce lundi au stade du 20 Août 1955 (Alger), en match de mise à jour de la 6e journée du championnat national de Ligue 1.

Le doute s’installe dans les rangs du champion d’Algérie en titre. En panne de victoire depuis cinq sorties, toutes compétitions confondues, le CRB n’a pas réussi à se reprendre lors de la réception du CSC.

Pourtant, les Rouge et Blanc ont été les premiers à faire mouche, à la 50e minute, grâce à Bellahouel. Toutefois, les Sanafir ont pu revenir dans la partie rapidement en égalisant huit minutes plus tard par l’entremise de Amokrane (58’).

À la suite de ce résultat, les Belouizdadis rejoignent l’USM Alger à la 8e place (21 pts), tandis que les Constantinois confirment leur réveil et s’installent à la 12e position en compagnie du WA Tlemcen (18 pts).

Outre cette rencontre, le Chabab aura à disputer 5 autres matchs afin de mettre à jour son calendrier. Les gars de Laâkiba recevront deux fois dans leur antre en accueillant le WA Tlemcen (13e J) et la JS Saoura (16e J) et évolueront trois fois hors de leurs bases en allant rendre visite à l’ASO Chlef (12e J), le NC Magra (14e J) et le CA Bordj Bou Arreridj (15e J).

Les Constantinois ont également un match en retard, comptant pour la 13e journée, à disputer à Tizi-Ouzou face à la JS Kabylie.

Lors de la 17e journée, programmée ce week-end, le CRB défiera le MC Alger, vendredi (15h00) au stade du 5 Juillet, dans un derby algérois très attendu, alors que le CSC sera l’hôte du RC Relizane, le même jour (15h00) à Constantine.