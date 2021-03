Sabri Boukadoum prend part à la deuxième réunion du groupe de soutien au Mali

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a pris part lundi à Lomé, en République togolaise, à la deuxième réunion ministérielle du groupe de l’Union Africaine de soutien au Mali, indique un communiqué du ministère.

« Cette réunion s'est penchée sur l'état de mise en œuvre des priorités contenues dans le plan d'actions adopté récemment par les autorités de transition du Mali. Elle a, également, permis de faire le bilan de l'application de l’accord sur la paix et de réconciliation, issu de processus d’Alger », précise le communiqué.

« Dans son allocution, M. le ministre a informé les participants des progrès enregistrés par les parties maliennes dans ce cadre et a rappelé le soutien multiforme fourni par notre pays pour permettre le retour de la stabilité dans ce pays frontalier », ajoute le document.

« Les participants ont unanimement salué le rôle de l’Algérie en sa double capacité de chef de file de la médiation internationale et de Président du Comité de Suivi de l’Accord (CSA) », indique encore le ministère.

« Ils (les participants) se sont particulièrement félicités de la tenue récemment à Kidal, et pour la première fois depuis 2015, de la 5ème réunion de haut niveau du CSA, tout en soulignant le mérite de cette initiative et son potentiel en matière d’impulsion d’une nouvelle dynamique au processus de paix et de réconciliation dans ce pays. Cette position a été consignée dans les conclusions finales qui ont sanctionné les travaux de cette réunion », relève la même source.

Il y a lieu de noter qu'en marge de cette réunion, M. le ministre s'est entretenu avec plusieurs de ses homologues, notamment du Mali, de la Gambie, du Burkina Faso, du Ghana ainsi qu'avec de hauts responsables de l'Onu et de l’Union Africaine et de la CEDEAO.

À l’ordre du jour de ces entretiens le renforcement des relations bilatérales et la promotion de la coopération au service de la paix et de la stabilité dans la région", conclut le communiqué.

الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة الاتحاد الافريقي لدعم مالي، فرصة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية المنبثق عن مسار الجزائر وتجديد الدعم والتضامن.لكن مع التذكير بأهمية الدعم الدولي، حلي بنا أن نحافظ على مسار مالي-مالي خدمة لمصالح الشعب المالي. pic.twitter.com/ndFks6Ca7p — Sabri Boukadoum | صبري بوقدوم (@Boukadoum_S) March 8, 2021

