Création de projets: 50% des microcrédits prévus en 2021 au profit des femmes

Le directeur général de l'Agence national de gestion du microcrédit, Abdelfateh Djebnoune a fait savoir lundi à Alger que 50% des microcrédits sont prévus, au titre de l'exercice 2021, pour le financement des projets des femmes.

"50% des microcrédits prévus au titre de l'exercice 2021 seront destinés aux femmes pour leur permettre de créer leurs projets, dont 20% au profit de la femme au foyer et 30% à la femme rurale", a précisé M. Djebnoune lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de la Journée internationale de la Femme.

Au titre de l'année 2021, ajoute le responsable, le plan d'action de l'agence prévoit initialement des programmes en matière de formation, d'accompagnement et d'aide à la commercialisation, afin de soutenir et promouvoir la femme.

Par ailleurs, il a rappelé que l'agence avait financé, de 2005 à 2020, plus de 590.000 projets au profit des femmes pour la création de leurs projets, soit plus de 63% du total des projets financés à travers le microcrédit, lesquels ont permis de créer plus de 712.000 postes d'emploi, notamment dans les secteurs de l'artisanat et des services.

En conclusion, M. Djebnoune a souligné que l'Agence nationale de gestion du microcrédit intensifierait cette année ses programmes à l'effet de sensibiliser à l'importance de l'entrepreneuriat et les bénéficiaires du microcrédit à la création des coopératives professionnelles et à encourager au développement des activités rentables.