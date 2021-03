Handisport: l'Algérie avec 25 athlètes au Grand-Prix international de Tunis

Une sélection nationale algérienne de para-athlétisme, composée de vingt cinq (25) athlètes dont neuf (9) filles prendra part du 14 au 21 mars au 14e Grand-Prix international de Tunis, ultime compétition qualificative aux Jeux paralympiques de Tokyo (24 août-6 septembre 2021), a-t-on appris, mardi après de la Fédération algérienne handisport (FAH).

Selon les organisateurs du meeting, plus de 700 athlètes représentants 60 pays sont attendus à Tunis pour disputer les dernières places qualificatives pour le rendez-vous nippon, reporté d'une année au même titre que les Jeux olympiques, en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Outre la présence de l'élite nationale, déjà qualifiée aux JP-2020, la FAH a engagé d'autres athlètes qui pourraient décrocher des billets pour Tokyo.

" Lors de la dernière réunion tenue avec les différents entraineurs, tout le monde a opté pour donner une chance à d'autres athlètes, en plus de ceux déjà qualifiés, pour jouer leur-va-tout à Tunis, à l'occasion de la dernière compétition du para-athlétisme, qualificative aux JP-2020. Ils seront une dizaine d'athlètes en qui les techniciens ont fait confiance, mais en prenant en compte leurs classement mondial (IPC)", a indiqué le président du directoire de la fédération, Nemer Korichi.

Parmi les athlètes retenus pour le rendez-vous tunisien, il est noté le retour de Benoumessad Louadjeda qui s'engagera dans les concours du disque et javelot, classe (F34), Madjid Djemai (1500m/T37), Salah Khelaifia (100m et 400m/T13), Kaouther Zerari (Club/F51), entre autres.

Néanmoins, plusieurs cadres ne seront pas du voyage, pour différentes raisons, à l'instar de Mohamed Berrahal, Bahlaz Lahouari, Kamel Kardjena, Nassima Saifi et Nadia Medjmedj.

Liste des athlètes algériens retenus pour le meeting de Tunis:

Filles: Benoumessad Louadjeda (disque et javelot/F34), Safia Djelal (poids et disque/F57), Mounia Gasmi (poids et Club/F32), Soheila Hariki (poids et disque/F34), Achoura Boukoufa (javelot/F46), Bakhta Benallou (javelot/F13), Kaouther Zerari (Club/F51),Nadjet Boucheref (Club/F51) et Asmahane Boudjadar (poids et javelot/F33).

Garçons: Hamdi Sofiane (200m et 400m/T37), Nacer-Eddine Kerfas (5000m/T12), Samir Nouioua (1500m et 5000m/T46), Madjid Djemai (1500m/T37), Nasser Djamil (100m et 400m/T12), Baka Abdellatif (400m et 5000m/T13), Amchi Mohamed Nadjib (Poids et Club/F32), Hadi Tedjani (100m et 400m/T52), Youssouf Bensedira (poids, disque et javelot/F35), Hamza Kais (poids/F53), Sid Ali Bouzourine (400m/T36), Mourad Bachir (poids et disque/F55), Zakarya Anseur (1500mT46), Abdelkrim Krai (800m et 1500m/T38), Salah Khelaifia (100m et 400m/T13) et Athamni Skander Djamil (100m et 400m/T13).