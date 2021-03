Réunion du CPS de l'UA: plusieurs mesures pour l'accélération du processus de règlement du conflit au Sahara occidental

Les participants à une réunion du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union Africaine (UA) au niveau des chefs d’Etats et de gouvernements, tenue mardi par visioconférence, ont pris une série de mesures susceptibles d'accélérer le règlement du conflit au Sahara Occidental et d'insuffler une dynamique aux efforts de l'UA pour le règlement du conflit dans la dernière colonie en Afrique.

Ainsi, les deux parties au conflit ont été appelés à un retour rapide à la table de négociations en vue de la cristallisation d'une solution politique et pacifique sur la base des dispositions de l'article 4 de l'Acte constitutif de l'UA.

Il a été souligné, à ce propos, que la décolonisation du Sahara occidental doit être envisagée en permettant au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance.

Le rôle du CPS dans le suivi de la question sahraouie a été mis en avant à travers la tenue, d'au moins, de deux sommets par an en vue de suivre les développements du dossier et réactiver le rôle du Haut représentant de l'UA chargé de la question du Sahara occidental, qui aura pour mission d'établir des contacts avec les deux parties au conflit.

Les dirigeants africains ont convenu, en outre, de l'activation du rôle de la Commission de haut niveau des chefs d’Etats et de gouvernements sur la question du Sahara occidental et la consultation du Conseiller juridique de l'UA sur les "consulats" ouverts dans les territoires occupés.

Par ailleurs, la Commission a été chargée de prendre les mesures adéquates pour la réouverture du bureau de l'UA dans la ville de Laâyoune occupée en vue de lui permettre de s'acquitter de son rôle.

Lors de sa participation aux travaux de cette réunion à l'invitation de son homologue kenyan, Uhuru Kenyatta, en sa qualité de président du CPS pour le mois en cours, le Président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune a rappelé position constante de l'Algérie vis-à-vis de la cause de décolonisation au Sahara occidental, appelant les pays africains à la coordination des efforts et à l'action pour cristalliser une solution durable à ce conflit, qui n'a que trop duré mais qui ne saurait avoir de délais de prescription.

"L'Afrique qui a vaincu l'occupation européenne par sa lutte politique et armée parfois et qui est venue à bout de l'Apartheid, se doit aujourd'hui d'en finir avec le dernier foyer colonial", a ajouté le Président Tebboune dans son allocution.

"La rupture du cessez-le-feu suite à la violation d'un accord en vigueur depuis 1991 et l'escalade dangereuse que connait le conflit au Sahara occidental n'est que la résultante de décennies de politique de blocage et de ralentissement systématiques des Plans de règlement, de contournement du processus de négociations et de tentatives récurrentes d'imposer le fait accompli dans le territoire d'un Etat membre fondateur de l'UA", a fait observer le Président Tebboune dans son allocution.

La réunion a examiné deux points : les changements climatiques et leurs impacts sur la paix et la sécurité en Afrique et la cause du Sahara occidental à la lumière des développements et dépassements survenus récemment dans les territoires sahraouis occupés".

APS