Coupe de la CAF (1ére journée): l'ESS et la JSK pour démarrer du bon pied

L'Entente de Sétif et la JS Kabylie, tenteront de bien entamer la phase de poules de la Coupe de la Confédération (CAF) en affrontant respectivement les Sud-africains d'Orlando Pirates et les Camerounais de Coton Sport, à l'occasion de la première journée prévue ce soir.

Versée dans le groupe A, l'ESS, finaliste de l'épreuve en 2009 (perdue face au Stade malien) recevra exceptionnellement Orlando Pirates au stade international d'Accra (Ghana), en raison des risques liées au variant sud-africain du Covid-19.

"Dans ce genre d'épreuve, le plus important est de bien entamer la compétition en visant la victoire dès ce premier match, afin d'aborder la suite avec sérénité. Nous aurions aimé jouer chez nous. Les conditions seront difficiles, mais cela ne va pas nous empêcher de tout faire pour revenir avec un bon résultat", a indiqué l'entraîneur tunisien de l'Entente, Nabil Kouki.

Côté effectif, l'actuel co-leader du championnat sera privé des services des deux défenseurs Ferhani et Laouafi, de l'attaquant Berbeche, ainsi que du gardien de but Daâs, blessés. En revanche, Kouki pourra de nouveau compter sur le défenseur Bekakchi, le milieu offensif Djahnit et le portier Barki.

L'ESS aura fort à faire face à une solide formation d'Orlando Pirates, qui reste sur une large victoire en déplacement (3-0), samedi en championnat face à Chippa United. Un succès qui a permis aux coéquipiers de Motshwari de se hisser à la deuxième place au classement (35 pts), à une longueur du leader Mamelodi Sundowns. Dans l'autre match de cette poule, les Nigérians d'Enyimba recevront les Libyens du Ahly Benghazi.

Les "Canaris" pour enchaîner un quatrième succès de rang

De son côté, la JSK, logée dans le groupe B, retrouvera une vieille connaissance, les Camerounais de Coton Sport, dans une rencontre que les "Canaris" comptent gagner pour rester dans leur dynamique et enchaîner un quatrième succès de rang, toutes compétitions confondues.

"Coton Sport n'est plus à présenter, c'est une équipe qui a un long vécu en compétitions africaines. Nous sommes obligés de l'emporter pour éviter le faux départ, je pense que nous avons les moyens de décrocher un bon résultat, d'ailleurs on l'a prouvé lors de nos derniers matchs", a affirmé le milieu récupérateur Ammar El-Orfi.

La JSK a récupéré trois joueurs blessés en prévision de cette rencontre, il s'agit de l'attaquant Kaddour Chérif, du milieu de terrain Mohamed Benchaïra et du défenseur Badreddine Souyad.

Le coup d'envoi du championnat camerounais a été donné dimanche. Le match de Coton Sport à domicile face à APEJES Academy a été reporté à une date ultérieure.

Dans l'autre match de cette poule, les Marocains de RS Berkane (tenants du trophée) accueilleront les Zambiens de NAPSA Stars.