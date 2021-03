Coronavirus : 251 infractions commerciales recensées à Alger en une semaine

Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont enregistré au cours de la période allant du 23 au 28 février dernier, 251 infractions commerciales aux mesures de prévention contre la propagation du Coronavirus (Covid-19), a indiqué, mercredi, un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Dans le cadre de l'opération du contrôle périodique des activités commerciales, les services de wilaya de la police générale et de la réglementation, ont enregistré 251 infractions, suite au contrôle de 2157 locaux commerciaux et 1973 opérations de contrôle, à l'issue desquelles des mesures administratives ont été prises, à savoir: 248 mises en demeure et 3 procédures de fermeture immédiate de commerces", lit-on dans le communiqué.

APS