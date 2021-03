Relations artiste-producteur: un décret exécutif publié la semaine prochaine

Un décret exécutif régissant la relation entre l'artiste et le producteur sera publié au cours de la semaine prochaine, a indiqué mercredi depuis Khenchela la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda.

Inaugurant la bibliothèque principale de lecture publique du chef-lieu de Khenchela, dans le cadre d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya, Mme Bendouda a précisé que la publication du décret exécutif régissant la relation entre l'artiste et le producteur est "à même de mettre fin aux anciennes pratiques dont étaient victimes des centaines d'artistes", en ce sens que le texte à paraitre "déterminera les droits et les obligations de chaque partie".

D'autre part, la ministre a souligné "la nécessité de relancer la majorité des bibliothèques communales de la wilaya de Khenchela, à travers la coordination avec l'ensemble des acteurs pour les ouvrir devant le public".

Elle a également exhorté les présidents d'associations et les jeunes activant dans le domaine culturel à la création des projets dans le cadre des startup.