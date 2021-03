Activité pluvio-orageuse sur le sud du pays à partir de jeudi soir

Une activité pluvio-orageuse, accompagnée parfois de chutes de grêles, affectera plusieurs wilayas du sud du pays à partir de jeudi soir, indique un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de la météorologie (ONM).

Placé au niveau de vigilance Orange, le bulletin concerne Adrar, Timimoune, Tamanrasset, In Salah, sud de El Menia et Illizi, où les quantités de pluies oscilleront entre 15mm et 25mm, atteignant ou dépassant localement 30mm, et ce, du jeudi à 21h00 au vendredi à 21h00, précise la même source, ajoutant que des rafales de vent sous orages sont également prévues.

L’ONM informe également que des vents forts continueront de souffler, parfois en rafales avec des soulèvements de sable réduisant fortement la visibilité, souffleront sur plusieurs wilayas du Sud.

Ce BMS vent, jusqu'à vendredi à 23h00, concerne les wilayas suivantes : Ouargla, El Menia, Illizi, In Salah, Adrar et Timimoune.