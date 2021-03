Ligue 1 – 17e journée (1e partie) : la JS Saoura nouveau leader, le MCA et le CRB se neutralisent

La JS Saoura est le nouveau leader du championnat. Les sudistes ont pris les commandes de la Ligue 1 après avoir battu le WA Tlemcen dans le derby de l’Ouest disputé ce vendredi à l’occasion de la première partie de 17e journée. En revanche, le derby de la capitale, MC Alger – CR Belouizdad, n’a pas connu de vainqueur et s’est soldé sur le score d’un but partout.

Les Aiglons du Sud planent sur la Ligue 1. Invaincus depuis la 11e journée, les gars de la Saoura se sont vu propulser en tête du classement grâce à leurs 4 victoires de suite. Une nouvelle sortie réussie durant laquelle les camarades de Yahia Cherif ont bataillé pour sortir victorieux face à une bonne équipe du WA Tlemcen.

Après avoir dominé l’entame du match, les Jaune et Vert ont trouvé la solution sur penalty à la suite d’une faute commise sur Zaïdi par le portier tlémcénien. Belaid (33’) s’est chargé d’exécuter la sentence et permet à son équipe de monter sur la plus haute marche du podium (32 pts).

MCA-CRB, petit derby pour une grande affiche

Au stade du 5 Juillet, le 109e derby de l’histoire entre le MC Alger et le CR Belouizdad a laissé tout le monde sur sa faim, tant sur la prestation des deux formations que par le résultat (1-1). En effet, tout s’est joué en seconde période dans ce classique du championnat, car la première mi-temps est à mettre aux oubliettes tout simplement.

Dès le retour des vestiaires, le Doyen est parvenu à débloquer la situation. À la suite d’un coup franc tiré par Bourdime, Belkheir, libre de tout marquage, coupe la trajectoire du ballon de la tête et lance véritablement cette confrontation.

Côté Chabab, la réaction des Belouizdadis ne s’est pas fait attendre. Les Rouge et Blanc ont nivelé le score à la 63e minute par l’entremise de leur international béninois, Koukpo. Les gars de Laâquiba avaient la possibilité de repasser devant en toute fin de partie, mais le jeune Belkhir a vu son tir croisé buter son le montant droit de Chaâl.

En panne de victoire en championnat, depuis cinq matchs pour le MCA (11e – 20 pts) et trois pour le CRB (8e – 22 pts), les deux voisins ratent l’occasion de se relancer et font du surplace au classement.

L’OM accroché, le CSC tient son match référence

À l’image du MCA, l’Olympique de Médéa a également été tenu en échec. Les Olympiens ont été contraints au partage des points par l’USM Bel Abbès (1-1). Les visiteurs ont été les premiers à marquer par Bounoua (51') avant de voir les locaux égaliser à la 78e minute par Khalfallah, sur penalty. Un but qui lui permet de rejoindre Messaoudi (JSS) en tête du classement des buteurs avec 8 réalisations.

De son côté, le CS Constantine a régalé face au RC Relizane (5-2). Pourtant, les Sanafir ont été cueillis à froid suite à la réalisation de Balegh signée à la 3e minute. Sans vraiment paniqué, les protégés de Miloud Hamdi ont commencé à développer leur football progressivement pour arriver à recoller au score à la 31e minute par Lakdja, avant de rejoindre les vestiaires avec un but d’avance grâce Lamri (45’+1).

En seconde période, les Constantinois ont confirmé leur supériorité en ajoutant trois autres buts par Lakdja (52') et Amokrane (64' et 84'), auteurs tous les deux d’un doublé.

Doucement, mais surement, le CSC poursuit sa progression au classement et s’éloigne de la zone de turbulences (10e – 21 pts).

Le MCO sur du velours, derby intéressant à Alger

Samedi, le MC Oran aura la possibilité de prendre seul les reines du championnat, à condition de ne pas se rater face au CA Bordj Bou Arréridj, bon dernier au classement. Une tâche largement dans les cordes des protégés du duo Belatoui-Madoui qui restent sur une belle série de quatre victoires consécutives.

À Alger, la capitale aura droit à un second derby qui sera animé par le NA Husseïn Dey et le Paradou AC.

Pour ce qui est des autres rencontres, l’USM Alger, drivé à présent par Mounir Zeghdoud, accueillera une équipe de l’ASO Chlef en mal de victoire, l’AS Aïn M’lila verra la visite de l’US Biskra, alors que le NC Magra donnera la réplique à la JSM Skikda dans un choc des mal-classés où seule la victoire compte.

ESS – JSK reporté

Concernant l’autre belle affiche de cette 17e manche, à savoir, ES Sétif – JS Kabylie, elle a été reportée à une date ultérieure en raison de la participation des deux formations à la première journée de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Résultats partiels : MC Alger - CR Belouizdad 1 - 1 Olympique Médéa - USM Bel-Abbès 1 - 1 JS Saoura - WA Tlemcen 1 - 0 CS Constantine - RC Relizane 5 - 2 Samedi : USM Alger - ASO Chlef 15h00 NC Magra - JSM Skikda 15h00 MC Oran - CA Bordj Bou Arréridj 15h00 NA Husseïn-Dey - Paradou AC 15h00 AS Aïn M'lila - US Biskra 15h00 Reportés : ES Sétif - JS Kabylie

Classement :