Le 14e Festival national du Théâtre professionnel s’ouvre à Alger

Le 14e Festival national du Théâtre professionnel (Fntp) s’est ouvert jeudi soir à Alger. De nombreuses pièces théâtrales sont à l'affiche pendant 10 jours. Tombée de rideau: le 21 de ce mois.

Une vingtaine de spectacles sont au programme de la 14e édition du Festival national du théâtre professionnel (FNTP), dont la capitale sera l'hôte du 11 au 21 mars.

Outre le Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (Tna), en lice avec la pièce "Ez'Zaouèche" (le moineau), sept théâtres régionaux et l'association culturelle "Numidia" de Bordj Bou Arreridj, lauréate au festival local du Théâtre professionnel de Guelma, participent à cette 14e édition qui compte neuf pièces en compétition, sur les 18 spectacles programmés, montées pour la plupart sur des textes algériens.

D'autre part, les spectacles, "Letraf" du T.R Mascara, "Saha l'Artiste", "Kiyass ou Labess" et "Keddab.com" des coopératives culturelles, Sindjeb de Bordj Ménaiel, Rocher Noir de Boumerdes et les Nomades de Béjaia, ainsi que, "Pentoura spéciale", "Sin Eni", "Falso" et "Yemma L'Zayer" des associations culturelles, Teftika d'El Eulma, Machahou de Tizi Ouzou, Noussour de Tindouf et Takerboust de Bouira et le one woman show, "Tayoucha" de Nesrine Belhadj, seront présentés hors compétition au Théâtre municipal d'Alger-Centre, ainsi qu'à la salle Hadj-Omar du Tna.

Les pièces en compétition :

1 - Khatini de Mostaganem

2 - Es’Sefqa (le contrat), de Tizi Ouzou

3 - Arlequin, valet des deux maîtres" d'Oran

4 - Aramil (les veuves), de Constantine

5 - Nestennaw Fel Hit (nous attendons le mur), de Bordj Bou Arreridj

6 - Tilisa (les frontières) de Bejaïa

7 - El Djidar El Khames (le cinquième mur), de Sidi Bel Abbès

8 - Loâbet El Arch (le jeu du trône) de Guelma

9 - Sekkoura de Souk Ahras