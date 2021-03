CR Belouizdad : le directeur du pôle compétitif Kourichi annonce sa démission

Le directeur du pôle compétitif du CR Belouizdad (Ligue 1 algérienne de football), Taoufik Kourichi, a annoncé vendredi sa démission de son poste, tout en justifiant sa démarche par sa mauvaise relation avec l'entraîneur français Franck Dumas.

S’exprimant dans l’émission de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio Algérienne, Kourichi a indiqué : "le courant ne passait plus entre moi et l'entraîneur Franck Dumas, on n'échange plus, on ne communique plus, ça ne pouvait pas continuer comme ça. J'ai préféré me retirer pour lui laisser champ libre et gérer son équipe comme il veut, peut-être je le dérangeais, il ne fallait pas oublier que j'avais une casquette de dirigeant et même de technicien".

Le départ de Kourichi intervient au moment pour le Chabab, champion d'Algérie sortant, traverse une crise de résultats, que ce soit en championnat ou bien en Ligue des champions d'Afrique, en alignant six matchs sans victoire dans les deux compétitions.

"J'ai demandé à rencontre le président du club Charaf-Eddine Amara, et je lui est affiché ma démission de quitter le club par rapport à cette tension qui existe aujourd'hui. J'aurais aimé continuer dans ce projet, mais c'était impossible de continuer à collaborer, j'ai préféré me sacrifier dans l'intérêt de l'équipe. J'ai passé 14 mois au CRB, j'ai réussi dans certaines opérations et j'ai échoué dans d'autres" a affirmé Kourichi.

En dépit de la mauvaise passe que traverse le CRB, le désormais ancien dirigeant du club phare de Laâquiba a estimé que l'équipe avait les moyens de "rebondir" prochainement. "Il n'y a pas feu en la demeure.

C'est vrai que nous traversons une période difficile en matière de résultats, mais il y'a un bon groupe en place qui a les moyens de rebondir, il faudra juste apporter quelques réglages". Avant de conclure : "Maintenant, je vais prendre du recul. Depuis mon arrivée au Chabab, je n'ai jamais pris de congé. Je pars avec le sentiment du devoir accompli, j'ai la conscience tranquille".

Le CRB sera au rendez-vous ce vendredi après-midi avec le derby algérois face au MC Alger, au stade du 5-juillet (15h00), dans le cadre de la 17e journée du championnat.