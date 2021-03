Championnats d’Afrique sur piste : l’Algérie glane 6 médailles lors de la 2e journée

Les cyclistes algériens, présents au Caire (Egypte) pour disputer les Championnats d’Afrique sur piste, se sont distingués de fort belle manière en remportant 06 nouvelles médailles, dont trois en or, jeudi, lors de la seconde journée.

Après une bonne première journée durant laquelle les Algériens ont glané quatre breloques, les camarades de Nesrine Houili ont confirmé lors de la seconde sortie. Véritable attraction de cette deuxième journée des épreuves, Houili a réalisé une véritable razzia.

En effet, la jeune cycliste algérienne a brillé de mille feux sur le vélodrome cairote en raflant trois nouvelles médailles d’or, remportées respectivement, sur les épreuves du 500 mètres, du Scratch et de la course aux points.

Ces trois médailles en vermeille s’ajoutent aux deux premières gagnées, par équipes, aux épreuves de 500 mètres et Scratch.

Pour sa part, Salah Eddine Cherki (juniors) est monté sur le podium, à deux reprises, en remportant l’argent sur la course aux points et le bronze dans la course poursuite individuelle.

La sixième est dernière médaille algérienne de la journée, en bronze, a été l’œuvre de Yacine Chalel sur la course aux points de l‘élite.

À l’issue de cette seconde journée de ces Championnats d’Afrique, l’Algérie totalise une belle moisson de 10 médailles (05 en or, 02 en argent, 3 bronze).