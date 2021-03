L'Union des travailleurs sahraouis salue l'allocution du président Tebboune devant l'UA

L'Union générale des travailleurs sahraouis de Sakiet El-Hamra et Ouad-Edhahab (UGTSARIO) a salué, vendredi, "les positions courageuses et franches" exprimées par le Président Abdelmadjid Tebboune dans son allocution devant le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) sur la question sahraouie.

L'Agence de presse sahraouie (SPS) a rapporté : "l'allocution du Président Tebboune reflète les positions sacrées de l'Algérie des principes, de justice, d'équité et de progrès", indique l'UGTSARIO dans un communiqué exprimant sa reconnaissance pour la teneur de cette allocution, notamment sa défense des valeurs des Algériens et des Algériennes".

"Ces positions aboutiront inéluctablement à une conclusion selon laquelle l'autodétermination du peuple sahraoui et le respect de tous les pactes et les résolutions internationaux pertinents sont les seules voies pour décoloniser la dernière colonie en Afrique", a ajouté la même source.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a appelé, mardi, la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD) et le Royaume du Maroc à s'engager dans des pourparlers "directs et sérieux", sous l'égide de l'Union Africaine (UA) et de l'ONU, affirmant que ce conflit ne saurait être réglé sans un processus politique qui se réfère aux principes fondateurs de l'Organisation continentale.

Dans son allocution lors de la réunion, en visioconférence, du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'UA au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement, le Président Tebboune a déclaré: "l'occasion nous est donnée aujourd'hui d'examiner la situation grave au Sahara occidental avec l'espoir de voir nos délibérations aboutir à des mesures concrètes et efficaces pour cristalliser une solution durable à ce conflit, qui n'a que trop duré mais qui ne saurait avoir de délais de prescription".

"Notre réunion intervient, comme c'est déjà expliqué, dans l'objectif de réunir les conditions d'un nouveau cessez-le-feu entre la RASD et le Royaume du Maroc, et d'œuvrer à la réalisation d'une solution juste et permanente à même de garantir le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et clore définitivement les dossiers de décolonisation en Afrique", a-t-il indiqué.

Et d'ajouter que "l'Afrique qui a vaincu l'occupation européenne par sa lutte politique et armée parfois et qui est venue à bout de l'Apartheid, se doit aujourd'hui d'en finir avec le dernier foyer colonial dans notre continent".

En conclusion, le Président Tebboune a formé le vœu sincère de voir les parties au conflit "prôner le dialogue et faire preuve de sagesse pour la relance du processus de règlement du conflit qui a trop duré, en garantissant au peuple sahraoui le droit à une vie décente dans le cadre de la liberté, de la sécurité et de la stabilité, et partant concourir à la réalisation des aspirations de l'ensemble de nos peuples au progrès, à l'unité et à l'intégration".

"Il s'agit là des idéaux pour lesquels les pères fondateurs de notre organisation continentale ont milité et auxquels nous demeurons attachés", a-t-il conclu.

Le Front Polisario salue "les positions fortes"

Le Bureau permanent du secrétariat national du Front Polisario a salué jeudi soir les positions fortes et claires contenues dans l'allocution prononcée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de la récente réunion du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) sur la lutte du peuple sahraoui, où il a appelé à la coordination des efforts africains en vue de cristalliser une solution durable au conflit au Sahara occidental, dernière colonie en Afrique.

Dans un communiqué dont l'APS a obtenu une copie, le Bureau permanent du secrétariat national du Front Polisario a salué l'allocution prononcée par le Président Tebboune lors de la récente réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, les positions fortes et claires qu'il a exprimées à l'égard de la lutte du peuple sahraoui et sa condamnation des tentatives du Royaume du Maroc d'imposer le fait accompli et de consacrer l'occupation illégale des territoires d'un Etat membre fondateur de l'Union africaine.

Au terme de sa réunion périodique, au cours de laquelle il a passé en revue les moyens de lutte et de résistance et les développements de la question sahraouie sur tous les fronts, sous la direction de Brahim Ghali, président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et secrétaire général du Front Polisario, le Bureau permanent s'est félicité de l'appel du Président Tebboune à l'Union africaine et à l'Organisation des Nations Unies à "assumer leurs responsabilités à l'égard de la question du Sahara occidental en tant que question de décolonisation".

Dans son évaluation de la récente session du CPS, le bureau a salué "l'intérêt particulier" réservé par cette instance continentale dans son ordre du jour et ses délibérations au soutien de la lutte armée du peuple sahraoui, offrant ainsi "une nouvelle opportunité au Continent pour défendre la cause sahraouie et le droit légitime du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance.

Le Continent a également été appelé à assumer sa responsabilité, en imposant le respect de l'acte constitutif de l'UA, notamment le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et des frontières héritées au lendemain de l'indépendance".

Le bureau permanent du secrétariat national a passé en revue les derniers développements de la cause sahraouie sur le plan externe et les victoires successives ayant renforcé sa place sur la scène internationale, citant en particulier les positions et décisions affichées clairement et la force du soutien apporté à la lutte juste du peuple sahraoui et à son droit légitime à l'autodétermination et à l'indépendance, selon l'Agence de presse sahraouie (SPS).

Les participants à la réunion du front Polisario se sont félicités "des positions de soutien exprimées par plusieurs pays africains membres du CPS, y compris celles affichées par le président de l'Afrique du Sud et du Kenya, et ce de par le soutien des partis politiques, organisations, personnalités influentes et organisations des droits de l'Homme dans certains pays tels les Etats Unis, l'Allemagne et autres".

Saluant "l'important élan de solidarité national", le bureau a rendu un hommage à l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) pour son courage et sa bravoure face à l'Armée marocaine.

A ce propos, le Front Polisario a salué "la lutte du peuple sahraoui qui résiste dans les villes occupées", louant "la résistance et la résilience des deux héroïnes Sultana Khaya et Mina Hadi".

Le Front a également rappelé "la situation déplorable du détenu Mohamed Lamine Hadi, en grève de la faim", appelant l'ONU et les organisation des droits de l'homme à intervenir pour protéger sa vie.

La réunion du bureau permanent du Secrétariat national du Front Polisario a été une occasion pour "examiner les derniers développements survenus au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) notamment ses délibérations pour défendre le droit du peuple sahraoui exclusif à exploiter ses ressources et resserrer l'étau sur le Maroc afin de dénoncer ses pratiques coloniales".

