Championnats d’Afrique sur piste: 6e médaille d’or pour Nesrine Houili

Nesrine Houili continue de planer sur les Championnats d’Afrique sur piste. L’Algérienne s’est offerte sa 6e médaille d’or dans cette compétition en survolant, ce samedi au Caire (Egypte), la course à élimination (juniors/filles).

L’Hégémonie de l’Algérienne sur cette édition des Championnats d’Afrique continue de plus belle. Véritable fille en or, Houili a glané sa 6e médaille en vermeil, après avoir survolé sur les épreuves du 500 mètres (individuelle/équipes), du Scratch (individuelle/équipes) et de la course aux points.

Grâce à ces deux nouvelles breloques, l’Algérie totalise 12 médailles (06 en or, 02 en argent, 4 bronze), et ce, en attendant le déroulement des autres courses au programme de la 3e journée.