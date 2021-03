Plus d’une cinquantaine d’exposants au salon Pharmex 2020 prévu du 18 au 20 mars à Oran ﻿

Plus d’une cinquantaine d’exposants prendront part à la 4ème édition du salon professionnel de la pharmacie, de la parapharmacie et du confort au quotidien "Pharmex 2020", qui sera organisé du 18 au 20 du mois en cours au centre des conventions d’Oran "Mohamed Benahmed", a-t-on appris samedi du directeur de cette manifestation.

Après plusieurs reports en raison de la crise sanitaire du Covid-19, cette 4ème édition, organisée par les l’agence "Pharmex communication", se déroulera dans « des conditions exceptionnelles imposées par la pandémie de la Covid 19, toutes les mesures préventives ont été prises », a indiqué à l’APS le directeur du salon, Dr. Yasser Badour.

A cette occasion, plus de 50 opérateurs dans le domaine pharmaceutique seront présents à Oran dont des laboratoires, des distributeurs, des parapharmacies et phytothérapies ainsi que des représentants des différents dispositifs médicaux et des services.

Outre ces opérateurs, le salon réunira également d’autres acteurs des domaines de la santé et des officines dans le domaine de la communauté des pharmaciens du territoire national, des acteurs de la santé et des institutions publiques, comme les directions de la santé, la CNAS, la CASNOS et autres.

Ces différents intervenants dans le domaine de la pharmacie seront conviés à exposer leurs nouveautés et leurs produits, a-t-on fait savoir.

Par ailleurs, un stand de l’association national d’aide aux malades « Win Nelka », partenaire du Salon, sera installé à l’entrée du salon pour distribuer les masques et les solutions hydro-alcooliques aux visiteurs.

Enfin, les organisateurs ont retenu pour cette édition le thème « les Interactions médicamenteuses, La pharmacovigilance en officine », avec un programme riche en communications, ateliers et démonstrations de produits, note-t-on.

APS