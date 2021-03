Une conférence sur la RASD organisée par l'Alliance d'Europe centrale et orientale de solidarité avec le peuple sahraoui

L'Alliance d’Europe centrale et orientale de Solidarité avec le peuple sahraoui organise, dimanche, dans le cadre de ses activités de soutien aux droits du peuple sahraoui, une conférence virtuelle sur la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) le 27 février 1976.

Cette conférence, qui sera animée par le président de l’Alliance, le Hongrois, Matyas Benyik, et par Janos Besenyo, professeur et auteur de plusieurs ouvrages sur le Sahara Occidental, sera marquée également par la participation de Ales Skornsek, du Comité de solidarité avec le peuple sahraoui (Slovénie), Daniel Trifon, politicien (Roumanie), Said Gafurov, économiste et journaliste (Russie), et Damir Vujnovac, écrivain (Croatie).

D'autres défenseurs de la cause sahraouie prendront part à l'évènement dont Raymond Irambo, secrétaire général de la Société hongroise pour l'Afrique, Bartek Sabe, journaliste (Pologne), Janos Nagy, président de l'amitié hongroise et algérienne et aussi Naftal Kumbungu, vice-président pour la région Afrique, Fédération mondiale de la jeunesse démocratique (FMDY/Namibie)".

Dans un communiqué rendu public dimanche, l'Alliance d’Europe centrale et orientale de Solidarité avec le peuple sahraoui a tenu à rappeler que le Maroc "occupe illégalement" le Sahara occidental, réaffirmant sa position en faveur du droit du peuple sahraoui à exercer sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire.

Le 4 mars, l'alliance avait dit espérer voir le président américain, Joe Biden, annuler la proclamation de son prédécesseur, Donald Trump, au sujet de la reconnaissance de la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental.

Une proclamation faite en échange de la normalisation des relations entre le régime marocain et l'entité sioniste, alliée des Etats-Unis.

APS