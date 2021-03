Championnats d’Afrique sur piste : l’Algérie termine 3e avec 19 médailles

L’Algérie s’est classée à la 3e place aux Championnats d’Afrique de cyclisme sur piste, clôturés samedi au Caire (Egypte).

Avec une belle récolte de 19 médailles (6 or, 6 argent, 7 bronze) les cyclistes algériens ont fini derrière l’Afrique du Sud, sacrée championne d'Afrique, et l’Egypte, pays hôte.

Véritable attraction durant ces joutes, Nesrine Houili a réussi à elle seule à monter l’Algérie sur la 3e marche du podium. En effet, la jeune athlète de 17 ans a raté la perforation de peu. Véritable fille en or, l’Algérienne a glané 6 médailles en or et une en argent.

Avec ses camarades, Houili a survolé les épreuves du 500 mètres et du Scratch. Elle a par la suite récidivé sur ces mêmes épreuves, en individuel, avant de confirmer tout son talent dans le Keirin et de la course aux points. La révélation de cette compétition a bouclé sa participation avec une seconde place sur l’omnium.

Pour rappel, Houili a également contribué à la seconde place décrochée par l’Algérie aux 15e Championnats d’Afrique sur route, disputés la semaine dernière, en remportant deux médailles de bronze.

Concernant les autres breloques algériennes gagnées sur les terres des Pharaons, elles sont l’œuvre de Chahra Ben Azouz, Salah Eddine Cherki, Yacine Chalel, Lotfi Chambaz et Yacine Hamza.