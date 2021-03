Journée internationale des droits du consommateur : le citoyen demeure inconscient de ses droits

De nombreuses lois existent pour protéger le droit des consommateurs algériens du citoyen conformément aux normes et aux lois nationales et internationales. Pourtant le citoyen demeure inconscient de ses droits.

« Un manque de contrôle rigoureux, et une ignorance des droits, il s'agit d'une responsabilité partagée » a fait savoir, Ahcène Menouar, Président de l’Association El-Aman, pour la protection du consommateur, dans une déclaration à la Radio chaîne 3.

« Sur le terrain on remarque une absence totale d’un contrôle efficace. Suite à ça beaucoup d’opérateurs économiques se retrouvent à faire ce qu’ils veulent, et ce, sans surveillance », indique-t-il, puis il ajoute, « Ceci dit, les consommateurs à leur tour ne connaissent pas leurs droits, ne les réclament pas, et se font arnaquer».

« Cette situation déplorable existe parce que les moyens de contrôle font défaut et que, de plus, les acheteurs ne sont pas trop regardants » estime un citoyen .

A ce propos, Sami Kolli, Directeur général de la régulation des activités commerciales du ministère du Commerce, estime que « le consommateur n’est pas à l’abri des conséquences découlant de ces situations pouvant être dramatiques pour sa santé ».

« La protection de la santé et de la sécurité, la protection de l’intérêt matériel du consommateur, et d’intérêt moral, vous avez aussi les lois sur les pratiques commerciales, qui donne le droit au consommateur, d’avoir des précisions obligatoires, l’affichage des prix, le droit à la facture, au bon de caisse », a-t-il informé.

Le responsable réitère ses propos, et insiste sur la nécessité d’une prise de conscience aux moments des achats, « en raison de la présence sur les marchés de produits dont la provenance et la qualité sont douteuses », a-t-il clarifié.

Pour conclure, M. Kolli a plaidé pour l'actualisation et l'adaptation des textes réglementaires en matière de consommation aux nouveaux modes de vie et de consommation, mettant l'accent sur l'impératif de renforcer la sensibilisation environnementale et la promotion de la production durable qui prendrait en compte les besoins matériels, moraux et la santé du consommateur.