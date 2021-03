Coupe de la Confédération (2e journée-GR:B) / la JS Kabylie : les Canaris à pied d'œuvre à Lusaka

Deux séances d'entraînement sont au programme de la JS Kabylie pour la journée de ce lundi, à Lusaka, dans le cadre de la préparation de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe de la Confédération de football, prévue mercredi contre le représentant zambien, Napa Stars.

La première séance a été effectuée assez tôt dans la matinée, à proximité de l'hôtel où ont élu domicile les Canaris, et elle était relativement légère.

C'était, pour ainsi dire un décrassage, destinée essentiellement à évacuer la fatigue et permettre aux joueurs de se dégourdir les jambes, surtout après le long voyage qu'ils avaient effectué la veille, pour rallier Lusaka et qui avait duré près de onze heures.

En revanche, la deuxième séance, prévue dans l'après-midi au Woodlands Stadium, elle devrait être un peu plus chargée, et le coach Denis Lavagne devrait l'exploiter à tous les niveaux (physique et technico-tactique) pour mettre ses poulains dans les meilleures conditions possibles avant d'affronter les Napa Stars.

Outre les bonnes conditions dans lesquelles s'est déroulé le déplacement à Lusaka, l'entraîneur kabyle et ses joueurs semblent "satisfaits des conditions climatiques" qui sévissent actuellement en Zambie, car pendant la journée, le mercure ne dépasse pas les 30 degrés.

A signaler aussi que l'entraîneur français a beaucoup insisté sur la préparation psychologique, puisqu'il a longuement parlé avec ses joueurs.

Il avait d'ailleurs animé une réunion avec eux juste avant le déjeuner.

APS