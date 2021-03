Le ministre de l'Industrie réunit les responsables des groupes industriels publics

Le ministre de l'Industrie, Mohamed Bacha, s'est réuni lundi à Alger, avec les présidents des groupes industriels publics, pour discuter les moyens de dynamiser le secteur public marchand, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Lors de cette réunion, un état des lieux du secteur public marchand industriel a été dressé pour évaluer la situation de ces entreprises publiques et identifier les obstacles auxquels font face, note la même source.

L'accent a été mis particulièrement sur les entreprises publiques à l'arrêt et en difficulté, et les voies et moyens de leurs reprises, selon le communiqué.

"L'objectif principal est de valoriser le potentiel existant afin d'augmenter, avec le concours du secteur industriel privé, la part de participation de l'industrie dans le Produit intérieur brut (PIB) national et de contribuer au développement économique du pays", souligne encore le ministère.

A cet effet, le ministre a instruit les présidents des groupes à redoubler d'efforts pour exploiter au mieux l'énorme potentiel, "existant et dormant", du secteur public marchand industriel pour dynamiser les exportations et promouvoir la production nationale.

Pour réduire les effets de la crise sanitaire sur leurs activités, M. Bacha a affirmé le soutien et l'accompagnement de son département ministériel à ces entreprises dans leurs plans de relance.

Le ministre a également incité les groupes industriels, notamment ceux possédants une certaine aisance financière, à engager solidairement des actions structurantes dans les différentes wilayas du pays afin d'assurer un développement territorial équilibré et de répondre aux besoins du marché national, ajoute le communiqué.

APS