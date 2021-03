Boumerdes : les corps sans vie de trois enfants repêchés en deux jours dans des étendues d'eau

Les services de la Protection civile de Boumerdes ont repêché en deux jours (dimanche et lundi) les corps sans vie de trois enfants âgés de 12, 14 et 15 ans, noyés dans des étendues d'eau au niveau des communes d'El Kharrouba et d'Issers (à l'est et l'ouest de la wilaya), a-t-on appris, lundi, des mêmes services.

Le chargé de la cellule de communication, lieutenant Hocine Bouchachia a précisé à l'APS que les cadavres des deux enfants noyés ont été repêchés, dimanche, dans un lac à proximité du barrage Keddara dans la commune d'El Kharrouba.

Quant au troisième corps sans vie de l'enfant, il a été repêché lundi dans une étendue d'eau au niveau du village Laabid dans la commune d'Issers, ajoute la même source.

Après intervention des agents de la protection civile dans les deux incidents, les trois victimes ont été transférées aux morgues de l'Hôpital de Thénia et de Bordj Menaïel.

