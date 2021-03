Adel Bensaci : il faut passer à la phase d’application et d’exécution du plan de relance économique

Le président du Conseil National Consultatif de la Petite et la Moyenne Entreprise CNCPME, Adel Bensaci, s’est exprimé, ce mardi, sur le plan de relance économique qui « tarde à se concrétiser sur terrain».

Invité de la rédaction de la Chaine 3 de la Radio Algérienne, celui-ci, indique que « beaucoup des chefs d’entreprise sont, aujourd’hui, dans l’attente d’une véritable application de ces plans d’action et des propositions», en invitant le gouvernement à passer, immédiatement, à la phase d’application et d’exécution du plan de relance économique.

Cela fait plusieurs mois qu'on en parle de ce plan de relance, dit-il, et d’un certains nombre d’actions qu’on devrait mettre en place, et jusqu’à maintenait, « rien n'est vu sur le terrain », regrette l’invité.

Selon lui, notre pays se trouve dans une phase critique où réellement on n’a plus le temps de tout raser et de recommencer à zéro. « L’Algérie dispose de plusieurs filières et les problématiques ne sont pas les mêmes, il faudrait qu’on puisse développer par filière pour pouvoir vraiment donner un point exact », ajoute t-il.

Evoquant la situation de PME en cette crise sanitaire, l’invité estime que la seule manière de sauver nos entreprises est de leurs donner du travail. Il est important, aujourd’hui, de développer la demande interne et de la satisfaire par une production locale, dit-il.

Pour lui, l’accompagnement devrait se faire en fonction des spécificités et des besoins. Autrement dit, ne pas faire dans le volume. « Il faut sélectionner un certain nombre de champions nationaux et les accompagner vers l’excellence pour qu’ils puissent non seulement satisfaire les besoins du marché interne, mais aller très rapidement vers l’exportation », explique t-il.

Il faut aller vers l’efficacité plutôt que vers le volume, dit-il, « les autres vont automatiquement suivre », conclut l’invité.