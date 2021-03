L'envoyé spécial de l'ONU en Libye salue l'investiture du nouveau gouvernement

L'envoyé spécial du secrétaire général en Libye, et chef de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL), Jan Kubis, a salué l'investiture lundi du gouvernement d'union nationale nouvellement désigné, qui a prêté serment à Tobrouk devant la Chambre des représentants (Parlement libyen).

L'émissaire onusien "Jan Kubis, a salué l'investiture du gouvernement d'union nationale qui a prêté serment devant la Chambre des représentants réunie en séance à Tobrouk", a déclaré lundi la MANUL dans un communiqué.

M. Kubis a appelé la nouvelle autorité exécutive à s'"engager rapidement à relever les nombreux défis auxquels est confrontée la population libyenne, à améliorer les conditions de vie et les services essentiels et à préparer le pays à l'organisation d'élections nationales inclusives plus tard dans l'année", a indiqué le communiqué.

Par ailleurs, la MANUL a confirmé que ses partenaires internationaux et elle-même se tiendraient fermement "prêts à continuer de fournir tout le soutien nécessaire à la population et aux institutions libyennes".

Les membres de la nouvelle autorité exécutive, comprenant le Conseil présidentiel et le gouvernement d'union nationale, ont prêté serment lundi lors d'une séance officielle de la Chambre des représentants dans la ville de Tobrouk dans l'est du pays.

Le Forum pour le dialogue politique libyen (FDPL), soutenu par l'ONU, a récemment désigné cette nouvelle autorité exécutive du pays, qui a été favorablement accueillie par toutes les parties libyennes.

Moahmmed Menfi, a été désigné président du Conseil présidentiel, tandis qu’Abdul Hamid Dbeibah a été nommé Premier ministre, à la tête d'un gouvernement qui a reçu mercredi la confiance de la Chambre des représentants.

La principale mission du nouveau gouvernement sera d'organiser de nouvelles élections dans le pays le 24 décembre 2021, comme convenu avec le FDPL.