Plus de 400 000 appels reçus sur les numéros verts de la Police en deux mois

Les Centres de commandement et des opérations de la Sûreté nationale sur l'ensemble du territoire national ont enregistré, en janvier et février derniers, 409.228 appels reçus sur le numéro vert 1548 et le numéro de secours 17, indique mercredi un communiqué des services de la Sûreté nationale.

Les appels concernaient des demandes d'aide, des signalements d'accidents de la route, des demandes de renseignements et d'orientation et des signalements de crimes, précise la même source.

Après avoir salué "le rôle efficient du citoyen en tant que maillon principal dans l'équation sécuritaire à travers les signalements", la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a rappelé que le numéro vert 1548 et le numéro de secours 17 restaient à la disposition des citoyens 24h/24, 7j/7.