L'Algérie condamne avec force l'attentat terroriste dans la région de Tillabéry au Niger

L’Algérie a condamné avec "force", mercredi, l'attentat terroriste perpétré, lundi, dans la région de Tillabéry à l’ouest de la République du Niger, ayant causé des dizaines de morts et de blessés, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

" L'Algérie condamne avec force l'attentat terroriste perpétré, le 15 mars dans la région de Tillabéry à l'ouest de la République du Niger, ayant causé des dizaines de morts et de blessés et assure le Niger frère, peuple et autorités, de son entière solidarité en ces moments difficiles", précise le ministère.

Elle " réaffirme sa ferme détermination à lutter contre ce fléau sous toutes ses formes et manifestations et en appelle à l’ensemble de la communauté internationale à conjuguer davantage ses efforts, afin de combattre plus efficacement ce phénomène qui entrave la paix et le développement dans toute la région du Sahel", note, en outre, le communiqué.

Selon un communiqué du gouvernement du Niger, 58 personnes ont été tuées, lundi, dans une attaque terroriste visant des civils à la frontière malienne du Niger.

APS