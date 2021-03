Société des fertilisants d’Algérie : exportation d’une 1ère cargaison de 15.000 tonnes d’ammoniac

La Société des fertilisants d’Algérie "Fertial" de Annaba a exporté une première cargaison de 15.000 tonnes d’ammoniac vers l’Europe depuis la reprise des activités de l’unité ammoniac de cette Société en février dernier, après un arrêt de deux ans, a indiqué mercredi un communiqué de la Direction générale de l’entreprise.

L’opération d’exportation de cette première cargaison s’est déroulée lundi depuis le port d’Annaba vers l’Europe à la grande satisfaction des travailleurs et des cadres de cette Société qui ont estimé que la reprise des activités et l’exportation constituent un défi et une réussite pour cette unité d’ammoniac parvenue à se repositionner sur le marché après l’explosion survenue dans cette unité, a précisé le même document.

L’explosion de l’unité d’ammoniac de Fertial de Annaba s’est produite le 11 mai 2019 engendrant un arrêt des activités pendant deux ans pour des travaux de maintenance, de réhabilitation et de normalisation du site conformément aux exigences de la sécurité industrielle pour sécuriser l’unité et la production, a-t-on rappelé.

La capacité de production de l’unité d’ammoniac de la société Fertial atteint 1000 tonnes/jour et sont destinées à couvrir les besoins du marché national ainsi que l’exportation et la production des fertilisants.

La Société des fertilisants d’Algérie Fertial qui dispose de deux bases industrielles à Annaba et Arzew (Oran) emploie 900 travailleurs et assure 2500 postes d’emploi indirects, a conclu la même source.

