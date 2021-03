Le CERIST lance lundi la 1ère édition "Un projet, un brevet"

Le Centre de recherche sur l'information scientifique et technique (CERIST), lance, lundi à Alger, la première édition de l'initiative "Un projet, un brevet", pour la sélection d'une soixantaine de projets à diffuser sur sa webtv, a indiqué, dimanche, un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Les projets seront choisis sur la base d'un vote général via la plateforme électronique dédiée à l'évènement" lors d'une cérémonie qu'abritera le CERIST, sous la supervision du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdelbaki Benziane.

La même source fait état, en outre, de "l'accompagnement de 20 projets choisis par des experts dans le but d'améliorer leur production et valoriser leurs réalisations jusqu'à l'enregistrement du brevet d'invention, et partant, leur accompagnement dans la création d'entreprises innovantes", conclut le document.

APS