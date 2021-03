Appel à candidatures pour le Forum de l'économie de la culture

Le ministère de la Culture et des Arts a annoncé sur sa page Facebook le lancement d'un appel à candidatures pour la participation au Forum de l'économie de la culture, prévu du 3 au 5 avril prochain à Alger.

Placé sous le thème "La culture: un investissement sociétal et économique", ce Forum regroupera des experts en économie et investissement dans le domaine de la culture, qui "s'emploient à promouvoir l'approche économique de la culture et à ouvrir le champ culturel aux investisseurs et aux jeunes désireux de créer des startup" dans ce secteur.

Les porteurs de projets économiques souhaitant créer des entreprises culturelles et partager leurs idées avec les experts seront également du rendez-vous.

Les investisseurs parmi les détenteurs de capitaux et les chefs d'entreprises économiques intéressés par des projets culturels prendront également part à la manifestation.

Les porteurs de projets intéressés sont priés d'envoyer à l'adresse électronique du comité d'organisation (forum-economie-culture@m-culture.gov.dz), une fiche technique de leurs projets.

Les entrepreneurs en activité doivent envoyer une fiche technique de leurs produits et les porteurs d'idées dans le domaine de la culture et des Arts désireux de créer des startups culturelles une fiche artistique.

La ministre du secteur, Malika Bendouda, avait indiqué en février dernier que le Forum de l'économie de la culture réunira des jeunes porteurs de projets culturels en vue de leur encadrement par les opérateurs économiques, à travers des ateliers et des rencontres avec des directeurs de banques et des hommes d'affaires, ainsi que des conférences qui seront animées par des experts au profit de ses jeunes en vue de la création de projets et de startup dans le domaine culturel et artistique, notamment le cinéma et le théâtre.

APS