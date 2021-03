Conséquence du séisme à Bejaia : important éboulement rocheux à Cap Carbon

D’imposants blocs de roche se sont décrochés des falaises du site de Cap Carbon, dans la wilaya de Béjaïa, indiquent les services de la Protection Civile. L’incident intervient moins d’une semaine après le séisme qui a secoué cette wilaya, heureusement, sans faire de victimes.

Cet éboulement rocheux s’est produit ce mardi matin, non loin de la faille du séisme. Les chutes, «d’une rare violence», constate la protection civile au vu des dégâts causés sur la chaussé. La route bitumée qui se trouve en contrebas est très abîmée, de même pour le chemin de promenade du lieudit Meftah, où le passage est désormais obstrué par ces énormes blocs de roche.

L’éboulement de ce mardi est jugé comme « le important survenu depuis le séisme de jeudi dernier», estime la Protection Civile. Un éboulement bien plus spectaculaire que celui enregistré lundi. La chute d’un bloc avait engendré un trou béant dans le sol, large de 4 mètres et de plus d’un mètre et demi de profondeur.