Des représentants du ministère de la Défense nationale soulignent l'importance des amendements de la loi relative aux pensions militaires de retraite

Des représentants du ministère de la Défense nationale (MDN), ont expliqué, ce mercredi lors d'une émission spéciale diffusée par la chaine 1 de la Radio Algérienne, les modifications apportées à la loi relative aux pensions des militaires retraités, récemment adoptées par le Conseil des ministres, présidé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Dans cet ordre d’idée, le colonel Benbelkheir Djamel, représentant de la Direction des affaires juridiques au ministère de la Défense nationale, a salué cette mesure, soulignant que "le Président de la République, Commandant suprême des forces armées et Ministre de la défense nationale, a accordé la plus haute importance à ce dossier afin de garantir sa pérennité et d’assurer un traitement juste, rapide et équitable à toutes les pétitions présentées"

Le colonel Benbelkhir Djamel a indiqué que les nouveaux amendements prévus dans la loi sont dans l'intérêt des différentes catégories des militaires, et qu'il était nécessaire de revoir certains articles en rapport avec les pétitions présentées, conformément aux lois en vigueur.

De son côté, le lieutenant-colonel Ghemit Rabah, représentant de la Direction des affaires sociales au ministère de la Défense nationale, a abordé les articles modifiés de la loi sur les pensions de retraite militaires qui permettront, dit-il, à de nombreux anciens militaires de régulariser leurs dossiers, qu'ils ont déposés auprès des services du ministère. Et cela se rapporte, ajoute-t-il, à l'article qui permet de prolonger les délais de réalisation de l'expertise médicale de 30 jours à 90 jours, afin de donner suffisamment de temps à ces catégories pour préparer leurs dossiers et de réaliser l'expertise médicale.

Le lieutenant-colonel Ghemit Rabah, a indiqué qu’il y a eu, aussi, une modification de l'article qui permet l'introduction d'une allocation d’invalidité complémentaire, au profit des militaires, dont le pourcentage est déterminé par les commissions militaires d'expertise médicale, en fonction des années de service, ajoutant que cette pension d’invalidité est accordée à ceux qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de la pension de retraite.

Le lieutenant-colonel Ghemit Rabah, a souligné que cet amendement est une réponse aux préoccupations exprimée par les différentes catégories des militaires retraités, afin de préserver, ajoute-t-il, leur pouvoir d'achat et d’améliorer leurs conditions de vie.

Quant au lieutenant-colonel Dire Makhaled, représentant de la Direction des affaires sociales au ministère de la Défense nationale, il a confirmé que les services du ministère de la Défense, fait de gros efforts pour régulariser les dossiers déposés par les catégories.

Il a expliqué que ces dossiers concernent trois (3) catégories : la première catégorie concerne les militaires en service, les militaires contractuels et les appelés du service national qui ont été dispensés en raison d'une invalidité physique, depuis 1er janvier 1992.

Quant à la deuxième catégorie, elle concerne les retraités qui étaient en service pendant la période de l'état d'urgence du 9 février 1992 au 23 février 2011 et qui ne bénéficient pas d’une pension d’invalidité.

Enfin, la troisième catégorie concerne la catégorie des radiés pour des motifs disciplinaires ou les libérés pour fin du contrat.